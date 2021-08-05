Тверские школьники привезли новые разработки из образовательного центра «Сириус»

В течение трёх недель школьники решали задачи в лабораториях и мастерских парка науки и искусства «Сириус». Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Трое тверских школьников вернулись из Сочи, где проходила научно-технологическая проектная программа-конкурс «Большие вызовы».

В финал «Больших вызовов» вышли более 400 ребят из 64 регионов. В том числе тверичане - Алиса Панченко из Тверского лицея, Елизавета Тулубенская из школы №17 и курсант-суворовец Михаил Вахрушев. В «Сириусе» ребята трудились над проектами «Умный город и безопасность», «Освоение Арктики и мирового океана» и «Новые материалы».

- В течение трёх недель школьники решали задачи в проектных командах в лабораториях и мастерских парка науки и искусства «Сириус» под руководством ведущих специалистов российских компаний и НИИ, рассказывает пресс-служба Правительства Тверской области.

Разработки ребят действительно передовые.

Михаил Вахрушев с командой разработал «умный полимер». Он поглощает радиоволны и может использоваться для покрытия самолётов-разведчиков.

Проект команды Елизаветы Тулубенской, посвященный решению логистических задач в области морского транспорта с применением нейронных сетей и машинного зрения, получил диплом как наиболее коммерчески успешный проект.

Алиса Панченко работала над решением проблемы коммуникационных квантовых сетей под руководством специалистов Российского квантового центра.