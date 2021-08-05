В Твери отремонтировали половину запланированных участков дорог

Один из отремонтированных участков в Твери. Фото: ПТО

В областной столице в этом году по нацпроекту должны провести ремонтные работы на почти 70 объектах общей протяженностью свыше 61 км. Более половины участков уже приведены в порядок. Об этом сообщило правительство региона.

28 июля то, как идёт ремонт, проверил губернатор Игорь Руденя.

- В целом мы видим совершенно другое качество работ на дорогах города по сравнению с предыдущими годами. Сейчас обеспечен более масштабный подход, - отметил тогда Игорь Руденя.

В этом году в Твери ремонтируют 32 участка дорог в Заволжском и Центральном районах общей протяженностью свыше 27 км. Работы уже выполнены на 80%.

В Московском и Пролетарском районах города ремонтируют 34 объекта протяженностью более 30 км. Работы выполнены более, чем на 50%.

Кроме того, проводится капремонт еще четырех объектов улично-дорожной сети во всех районах города.

Планируется, что по нацпроекту до 2024 года в регионе приведут в порядок около 1700 км дорог. В том числе в Твери - более 250 км улиц, из них 97 км уже отремонтированы.