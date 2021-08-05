В Твери суд удовлетворил 28 исков пайщиков "Надежных сбережений"

КПК "Надежные сбережения" приостановила деятельность с 9 февраля 2021 года Фото: Степан КАМЕНЕВ

28 гражданских дел жителей Твери рассмотрел с начала года Центральный районный суд. Граждане предъявили иски к Кредитному потребительскому кооперативу "Надежные сбережения".

Установлено, что истцами были заключены договора о передаче личных финансовых сбережений в КПК "Надежные сбережения". Но 9 февраля 2021 года, по словам пайщиков, организация прекратила работу, а люди остались без денег.

На заявления о возврате личных сбережений и расторжении договора, истцы не получали ответа от организации. Возвращать деньги никто не спешил.

Центральным районным судом города Твери исковые требования граждан на общую сумму 20 млн рублей удовлетворены.

- Еще 40 исков к Кредитному потребительскому кооперативу "Надежные сбережения" находится в производстве, - сообщили в пресс-службе суда.