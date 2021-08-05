В Тверской области алиментщик заплатит неустойку за долги

Алиментщик оштрафован за долги
Фото: Валерий РОМАНОВ
В Тверской области в ходе прокурорской проверки исполнительного производства по алиментным обязательствам выявлено, что житель Молоковского длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка.
Прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании неустойки от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки в размере более 5000 рублей
Исковые требования прокурора удовлетворены, судебное решение в законную силу не вступило.