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Общество5 августа 2021 14:41

В Тверской области алиментщик заплатит неустойку за долги

Решение вынес суд
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Алиментщик оштрафован за долги

Алиментщик оштрафован за долги

Фото: Валерий РОМАНОВ

В Тверской области в ходе прокурорской проверки исполнительного производства по алиментным обязательствам выявлено, что житель Молоковского длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка.

Прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании неустойки от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки в размере более 5000 рублей

Исковые требования прокурора удовлетворены, судебное решение в законную силу не вступило.