В Андреаполе Тверской области после урагана ведутся работы по наладке электроснабжения и ремонту домов

На окраине Андреаполя продолжаются работы по устранению последствий страшного урагана. Фото: ПТО

По окраине Андреаполя 2 августа прошелся мощный смерч. В итоге он потрепал свыше 60 домов. из которых около 15-ти было либо вообще, либо частично разрушено. У многих строений повредило или посносило крыши. В городе продолжаются работы по наладке электроснабжения и ремонту домов, пострадавших от стихии.

К ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств в количестве более 350 человек и 98 единиц техники.

Как сообщает областное правительство, на данный момент проведен ремонт кровель 13 жилых домов, убрано более 370 деревьев, проведена расчистка 76 участков улиц Промысловая, Горки, Зелёная, Авиаторов от порубочных остатков и строительного мусора.

Установлены 92 бетонные опоры линий электропередачи, полностью восстановлена распределительная сеть. Энергетики работают над подключением электричества в домах.

Также по информации от правительства региона, на месте продолжает работу комиссия. ее представители находятся в постоянном контакте с местными жителями, оперативно решают возникающие вопросы.

Оказана помощь семьям, потерявшим близких, в результате урагана. Напомним, в Андреаполе погиб пожилой мужчина и женщина. а в под Осташковым - турист из Москвы.

Губернатор Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для людей, чьи дома были разрушены и оказать материальную поддержку гражданам. Готовятся документы.

На контроле регионального Минздрава находится оказание медицинской помощи шести пострадавшим, которые были доставлены в Тверь. Одна женщина уже выписана.

На базе ГУ МЧС России по Тверской области открыта горячая линия по круглосуточному телефону: 8-4822-39-09-82.