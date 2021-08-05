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Общество5 августа 2021 12:45

Мобильные комплексы "Кордон Про-М" начинают работу на трассе в Тверской области

Их запускают в тестовую эксплуатацию
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Камеры будут фиксировать нарушения в процессе передвижения

Камеры будут фиксировать нарушения в процессе передвижения

Фото: Виктория ЖУКОВА

С 4 августа в тестовую эксплуатацию на участке трассы М-10 "Россия" с 111 по 210 км запущены мобильные комплексы автоматизированной фиксации административных правонарушений "Кордон Про-М".

Участки трассы для работы системы определены наиболее аварийные.

С помощью нового комплекса допущенные водителями нарушения правил дорожного движения будут фиксироваться не в стационарном положении, а в процессе передвижения автомобиля в потоке. Комплекс способен выявлять несоблюдение установленного скоростного режима, выезд на встречную полосу и другие.

Госавтоинспекция призывает соблюдать водителей правила дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах!