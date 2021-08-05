В Андреаполе Тверской области восстанавливают электроснабжение после урагана

В Андреаполе устанавливают новые опоры ЛЭП ит янут линию электропередачи Фото: ПТО

В Андреаполе после смерча 2 августа ведутся работы по наладке электроснабжения и восстановлению домов местных жителей.

Стихия ударила по улице Промысловой. Там поломаны деревья, разрушены дома местных жителей. Погибли и пострадали люди. Во время ураганного ветра здесь также пострадали опоры уличного освещения.

- Для возобновления электроснабжения возводится новая линия электропередачи протяженностью 5 км. Для этого устанавливается 115 опор. Сейчас на объекте работает пять бригад специалистов, - сообщили в правительстве Тверской области.

На улице продолжается распил упавших деревьев, разбор конструкций, оказывается адресная помощь населению.

Работы планируется провести в 59 зданиях, стройматериалы уже доставлены.

Местным жителям, чьи дома не подлежат ремонту, по поручению губернатора Игоря Рудени будет приобретено новое жилье. Семьи пострадавших и погибших получат выплаты.

На месте продолжает работу комиссия, которую возглавляет Игорь Руденя, в составе руководства МЧС, муниципального образования, региональных Министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования. В штабе МЧС открыта приемная прокурора Тверской области по вопросам правовой помощи населению.