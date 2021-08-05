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Общество5 августа 2021 11:31

В Старицком районе Тверской области обезвредили снаряд времен войны

Минометную мину нашли в деревне
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Снаряд нашли в деревне в Старицком районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Снаряд нашли в деревне в Старицком районе Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

4 августа группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в деревне Калошино Старицкого района найден взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

Трофей - минометную мину 81 мм - обезвредили.

Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам при обнаружении взрывоопасного предмета не пытаться обезвредить его самостоятельно, а сообщить о находке в экстренные службы.