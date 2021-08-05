Участок новой нитки водовода готовят к запуску в Твери

В Твери готовят к запуску новую нитку водовода Фото: администрация Твери

В Твери готовят к запуску часток новой нитки водовода протяжённостью 1 940 метров, который строят в Затверечье.

Работы в рамках национального проекта «Экология» начались в конце 2019 года. На сегодняшний день работы по первому из трёх этапов проекта (от Тверецкого водозабора до проезда Кутузова) завершены. Планируется в ближайшее время наполнить новый участок трубопровода водой и переключить водовод на новую нитку.

Завершаются работы на втором этапе – от дюкера Восточного моста до Затверецкого бульвара. Проложено 573 погонных метра трубопровода. Ведутся работы по третьему этапу, пролегающему по жилым кварталам Затверечья. Трубы будут проложены под улицами Туполева, Розы Люксембург и Третьяковским переулком.

По всей протяженности будет обновлено более 5 километров труб – от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста с увеличением диаметра трубы с 600 до 800 миллиметров.

Реализация проекта находится под контролем Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и департамента ЖКХ, жилищной политики и строительства администрации города Твери.