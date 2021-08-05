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Общество5 августа 2021 10:42

В Вышнем Волочке Тверской области оштрафован за нарушения хозяин частного подворья

Он сбрасывал отходы на территорию общего пользования
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Фермер складировал навоз на почву Фото: минприроды Тверской области

Фермер складировал навоз на почву Фото: минприроды Тверской области

Минприроды Тверской области входе проверки выявило нарушение природоохранного законодательства.

В Вышнем Волочке хозяин частного подворья, содержащий крупный рогатый скот, длительное время накапливал отходы животноводства на территории общего пользования.

- Сброс любых видов отходов на почву запрещен. Отходы производства и потребления должны храниться на водонепроницаемых поверхностях, - уточнили в минприроды.

Ущерб почве из-за незаконного размещения навоза составил 209 388 рублей. Нарушитель обязан оплатить штраф, территория очищена.