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Общество4 августа 2021 21:22

В Вышнем Волочке Тверской области временно не работает МРЭО ГИБДД

Произошел технический сбой
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жители могут обращаться в ближайшие подразделения

Жители могут обращаться в ближайшие подразделения

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Вышнем Волочке Тверской области, связи с техническим сбоем, временно отсутствует возможность предоставления государственных услуг в РЭО №4 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тверской области на улице Рабочей, 38.

- Телефоны в этом МРЭО тоже не работают, но сотрудники находятся на месте и могут проконсультировать по ситуации, - сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции у августа.

За предоставлением государственных услуг можно обратиться в любые ближайшие подразделения Госавтоинспекции.

Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области приносит извинения за доставленные неудобства.