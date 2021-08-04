В Вышнем Волочке Тверской области временно не работает МРЭО ГИБДД

Жители могут обращаться в ближайшие подразделения Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Вышнем Волочке Тверской области, связи с техническим сбоем, временно отсутствует возможность предоставления государственных услуг в РЭО №4 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тверской области на улице Рабочей, 38.

- Телефоны в этом МРЭО тоже не работают, но сотрудники находятся на месте и могут проконсультировать по ситуации, - сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции у августа.

За предоставлением государственных услуг можно обратиться в любые ближайшие подразделения Госавтоинспекции.

Управление ГИБДД УМВД России по Тверской области приносит извинения за доставленные неудобства.