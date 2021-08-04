Митрополит Амвросий призвал молиться за пострадавших от смерча в Тверской области

2 августа ураган со смерчем обрушился на Андреаполь. Фото: Александр ЖМУЛИН

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий попросил всех прихожан и духовенство молиться о благополучии людей, пострадавших от разрушительного урагана в Тверской области. Владыка также призвал настоятелей приходских храмов оказать посильную помощь и моральную поддержку жителям районов, по которым прошёлся смерч, сообщает сайт Тверской епархии.

Напомним, 2 августа ураган со смерчем обрушился на Андреаполь. Стихия зацепила также часть территорий Осташковского городского округа. Смерч сносил крыши домов, валил деревья. Погибли три человека, одиннадцать пострадали.

Ликвидировать последствия бросили группировку сил МЧС. Семьям погибших и пострадавших региональная власть пообещала оказать финансовую помощь и предоставить новое жильё.