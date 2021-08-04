Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 17:35

В Тверской области заблокировали сайты по продаже оружия

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Спировского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты с каталогами и ассортиментом оружия на продажу.

Никаких документов или разрешений для покупки огнестрельного оружия при этом продавцы не требовали.

По выявленным фактам прокурор Спировского района направил в суд три административных исковых заявления о признании информации, размещенной на указанных интернет-страницах, запрещенной к распространению.

Требования прокурора удовлетворены, решения суда не вступили в законную силу.