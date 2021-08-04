УК оштрафовали за разрушающуюся казарму Берга в Твери

По решению суда УК заплатит штраф Фото: архив "КП"

В Твери Центральный районный суд оштрафовал ООО УК «Солнечный город» за невыполнение работ по сохранению и поддержанию объекта культурного наследия «Здание рабочей казармы Берговской мануфактуры, 1908 г.», расположенного на улице Спартака.

Предписание было выдано в январе 2021 года после проведения контрольных мероприятий.

17 мая 2021 года УК была привлечена к административной ответственности и оштрафована на 100 000 рублей.

В июне при проверке было установлено, что не расчищены выпавшие фрагменты стены, на аварийном участке западного фасада смещены и могут обрушиться оконные рамы, на козырьках здания, а также на восточном фасаде на уровне третьего и четвертого этажей имеются древесные поросли, водосточная система находится в неудовлетворительном состоянии.

Ни представитель, ни защитник юридического лица на судебное заседание не явились.

Судом установлено, что ООО УК «Солнечный город» повторно не выполнило в установленный срок законного предписания Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Организация повторно привлечена к административной ответственности и оштрафована на 200 000 рублей.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, что 30 июля главой Твери Алексеем Огоньковым было подписано постановление о выделении денег на капремонт казарм на Спартака. Бюджет составит более16 миллионов рублей.