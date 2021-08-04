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Происшествия4 августа 2021 15:40

Наркотические растения и галлюциногенные грибы хранил дома житель Тверской области

Он собирался лично их употреблять
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Молодой человек задержан за хранение наркотиков

Молодой человек задержан за хранение наркотиков

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2021» сотрудниками сотрудники полиции выявили факт хранения наркотических средств у 26-летнего жителя Зубцовского района.

В доме по месту жительства молодой человек хранил свёртки с веществом растительного происхождения, а также плодовые тела шляпочных грибов.

Экспертиза подтвердила наркотическую природу обнаруженных веществ. По словам подозреваемого, наркотик он хранил для личного употребления без цели сбыта.

На фигуранта завели уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.