Наркотические растения и галлюциногенные грибы хранил дома житель Тверской области

Молодой человек задержан за хранение наркотиков
Фото: Василий ХОДАРЕВ
В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2021» сотрудниками сотрудники полиции выявили факт хранения наркотических средств у 26-летнего жителя Зубцовского района.
В доме по месту жительства молодой человек хранил свёртки с веществом растительного происхождения, а также плодовые тела шляпочных грибов.
Экспертиза подтвердила наркотическую природу обнаруженных веществ. По словам подозреваемого, наркотик он хранил для личного употребления без цели сбыта.
На фигуранта завели уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.