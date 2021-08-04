Наркотические растения и галлюциногенные грибы хранил дома житель Тверской области

Молодой человек задержан за хранение наркотиков Фото: Василий ХОДАРЕВ

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2021» сотрудниками сотрудники полиции выявили факт хранения наркотических средств у 26-летнего жителя Зубцовского района.

В доме по месту жительства молодой человек хранил свёртки с веществом растительного происхождения, а также плодовые тела шляпочных грибов.

Экспертиза подтвердила наркотическую природу обнаруженных веществ. По словам подозреваемого, наркотик он хранил для личного употребления без цели сбыта.

На фигуранта завели уголовное дело по ч. 1 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до трех лет лишения свободы.