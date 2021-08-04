В Тверской области мужчина избил поленом собутыльника

Мужчина отправится в колонию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области за нанесение тяжких телесных повреждений осужден 37-летний житель Торжокского района. Во время распития спиртных напитков мужчина избил поленом собутыльника.

Фигурант нанес приятелю не менее трех ударов по голове и различным частям тела. Потерпевший получил серьезную черепно-мозговую травму и многочисленные раны лица и тела.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.