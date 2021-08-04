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Происшествия4 августа 2021 15:33

В Тверской области мужчина избил поленом собутыльника

И получил три года колонии
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина отправится в колонию

Мужчина отправится в колонию

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области за нанесение тяжких телесных повреждений осужден 37-летний житель Торжокского района. Во время распития спиртных напитков мужчина избил поленом собутыльника.

Фигурант нанес приятелю не менее трех ударов по голове и различным частям тела. Потерпевший получил серьезную черепно-мозговую травму и многочисленные раны лица и тела.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.