Житель Тверской области осужден за долги по алиментам на троих детей

Мужчина осужден условно Фото: архив "КП"

Перед судом за долги по алиментам предстал 42-летний житель Лесного района. После привлечения к административной ответственности мужчина вновь уклонился от уплаты алиментов на содержание троих детей 2003, 2006, 2017 годов рождения. Долг составил 25 000 рублей.

Отец и мать лишены родительских прав, несовершеннолетние находятся в соцучреждении.

По ч. 1 статьи 157 УК РФ суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка условно.

Приговор не вступил в законную силу.