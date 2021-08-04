В оперативном штабе МЧС в Андреаполе работает приемная прокурора Тверской области

В Андреаполе продолжается ликвидация последствий стихии Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области продолжается ликвидация последствий урагана, который обрушился на Андреаполь вечером, 2 августа.

На месте силами спасателей МЧС и специалистов других ведомств проводится распил упавших деревьев, разбор конструкций, оказывается адресная помощь по установке временных кровель на домах.

С улиц вывезено более 1600 тонн мусора (разрушенные конструкции, ветки), убрано 165 поваленных деревьев.

Всего к ликвидации последствий стихии привлечено свыше 340 человек, 78 единиц техники.

В оперативном штабе МЧС работают психологи, по поручению прокурора Тверской области Сергея Лежникова, в связи со стихийным бедствием, открыта временная приемная прокурора. Пострадавшие жители могут обратиться за разъяснением законодательства и оказанием правовой помощи.

Напомним, что во время смерча погибли два человека. Пострадали восемь, в том сичле двое детей.

По поручению губернатора Игоря Рудени, пострадвшим семьям предоставят новое жилье и посодействуют в восстановлении документов, жители получат выплаты.

На баз ГУ МЧС России по Тверской области организована работа круглосуточной горячей линии. Звонки принимаются по телефону: 8-4822-39-09-82.