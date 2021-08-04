Жители Тверской области могут подать заявки на портале Единого оператора газификации

Через портал можно направить предварительную заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения. Фото: "КП" Архив

Для подачи заявок в России запущен электронный портал Единого оператора газификации connectgas.ru. Сейчас есть только сайт, мобильная версия начнет работу 1 сентября 2021 года. Проект реализует «Газпром межрегионгаз».

Через портал можно направить предварительную заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения, отследить ее статус в «Личном кабинете» и узнать список документов, которые нужны для заключения договора.

Ход газификации в Верхневолжье 22 июля в прямом телеэфире прокомментировал губернатор Игорь Руденя.

- В целом по области в первом полугодии мы взяли высокие темпы газификации. Строятся газопроводы, уже практически весь объем спроектирован, подключаются домовладения. До 2025 года мы должны построить не менее 1400 километров межпоселковых сетей. Сегодня у нас есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу наши муниципалитеты, - сообщил глава региона.

Ключевые направления газификации - юго-запад и северо-восток Тверской области.

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