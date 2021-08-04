Мужчина украл колеса из частного дома в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 60-летний житель Бологое. Мужчина пояснил полицейским, что неизвестный злоумышленник через оконную раму проник в дом и похитил четыре колеса от автомобиля. Ущерб составил 16 000 рублей.

На месте происшествия были изъяты следы и улики. В ходе розыска полицейские установили автомобиль и личность подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что украденные колеса увез на такси к себе на участок и планировал продать. Похищенное вернули владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.