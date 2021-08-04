Пропавший в Твери подросток вернулся домой

Следователи проводят проверку Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Пропавший в Твери 14-летний подросток вернулся домой. Сообщалось, что мальчик исчез 24 июля, он ушел из дома и не выходил на связь.

По факту исчезновения несовершеннолетнего Заволжским межрайонным следственным отделом город Твери СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка. Следователи и полицейские опросили знакомых пропавшего, осмотрели место проживания.

После возвращения домой мальчика опросит следователь с целью установления всех обстоятельств его безвестного исчезновения. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.