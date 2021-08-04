Известный метеоролог показал сверху последствия урагана в Тверской области

Вид на картину разрушений сверху. Фото: FB/Евгений Тишковец

В сети продолжают появляться новые фото и видео последствий пронесшегося по окраине Андреаполя мощного урагана. Виды сверху на картину разрушений выложил у себя на странице в соцсети и известный российский метеоролог, ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Вчера, 3 августа на месте побывал корреспондент "КП"-Тверь", пообщался с пострадавшими и запечатлел последствия урагана снизу, а тут показан обзорный вид с неба.

Сверху отлично видно, как потрепало и порушило дома, как покосило множество деревьев.

Меж тем, областное правительство сообщило, что на окраине Андреаполя, где свирепствовал смерч, продолжаются восстановительные работы.

- На месте работает комиссия, которую возглавляет губернатор Игорь Руденя, в составе руководства МЧС, муниципального образования, региональных Министерств строительства, ЖКХ, здравоохранения, социальной защиты населения, образования. Члены комиссии продолжают подворовые обходы, в оперативном режиме решаются возникающие у жителей вопросы, им оказывается помощь, - проинформировала пресс-служба правительства региона.

Уже вывезено более 1600 тонн различного мусора (разрушенные конструкции, ветки и другое), убрано 165 поваленных деревьев.

Всего к ликвидации последствий урагана привлечено свыше 340 человек и 78 единиц техники.

Сообщается, что принимаются необходимые меры для выполнения поручения губернатора оперативно приобрести жилье для андреапольцев, чьи дома были разрушены ураганом, оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

Также поставлена задача помочь людям в восстановлении документов, в случае их утраты, обеспечить детей из пострадавших семей школьной формой и канцелярскими принадлежностями к началу нового учебного года.

- Заявления от граждан собирались при подворовых обходах, чтобы жители оперативно могли получить материальную помощь, - пояснили в областном министерстве социальной защиты населения.

Региональный Минздрав держит на контроле оказание медицинской помощи пострадавшим.

По последним официальным данным, пять человек были доставлены в больницы Твери вертолетами санавиации.

По сведениям "КП"-Тверь", двое - пожилой мужчина и женщина - погибли в Андреаполе, еще один мужчина - турист из Москвы - в Осташковском районе.

В регионе открыта горячая линия: 8-4822-39-09-82 (на базе ГУ МЧС России по Тверской области).