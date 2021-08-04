Специалисты центра "Лидер" обнаружили в Тверской области 28 снарядов времен войны

В Тверской области продолжается обследование территорий Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

3 августа сводным отрядом специалистов-пиротехников из Центра "Лидер", Ногинского и Тульского спасательных Центров МЧС России на территории Тверской области проведена механизированная очистка местности робототехническим средством DOK-ING MV-4. Группой ручного разминирования обследован участок площадью 1,01 Га, обнаружено 28 снарядов времен Великой Отечественной войны.

В числе трофеев: авиационная бомба, артиллерийский снаряд 37 мм, взрыватель к артиллерийскому снаряду, минометная мина 82 мм, минометные мины 50 мм, ручные гранаты.

Проведена авиаразведка территории при помощи беспилотника.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает: в случае обнаружения снаряды не пытайтесб обезвредить его самостоятельно, вызывайте экстренные службы.