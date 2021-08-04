В Калининском районе Тверской области пчелы заболели варроатозом

У пчел выявили клещевое заболевание Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калининском районе Тверской области у пчел выявлено клещевое заболевание - варроатоз. Пробы подмора пчёл были доставлены в Тверскую межобластную ветлабораторию на исследование. В ходе проверки установлена слабая степень поражения клещами Varroa jacobsoni.

Всего прошлом месяце в отдел серологии и паразитологии ветлаборатории с целью диагностики заболеваний пчел поступило 14 проб биологического материала с расположенных в Тверской области пасек. Проведено 27 исследований.