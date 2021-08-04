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Общество4 августа 2021 8:18

В Калининском районе Тверской области пчелы заболели варроатозом

Заболевани выявили в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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У пчел выявили клещевое заболевание

У пчел выявили клещевое заболевание

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Калининском районе Тверской области у пчел выявлено клещевое заболевание - варроатоз. Пробы подмора пчёл были доставлены в Тверскую межобластную ветлабораторию на исследование. В ходе проверки установлена слабая степень поражения клещами Varroa jacobsoni.

Всего прошлом месяце в отдел серологии и паразитологии ветлаборатории с целью диагностики заболеваний пчел поступило 14 проб биологического материала с расположенных в Тверской области пасек. Проведено 27 исследований.