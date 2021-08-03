Суд обязал администрацию устранить выбоины на дорогах в Московском районе Твери

Проверку на дорогах провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой в ходе обследования дорог на улицах Резинстроя, Гвардейской и Коминтерна в Московском районе Твери выявлено, что не устранены ранее выявленные нарушения.

На участках дорог имеются выбоины, на улице Коминтерна нет тротуаров.

В связи с этим прокурором в суд направлено административное исковое заявление к администрации города Твери и департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта об обязанности устранить выявленные нарушения и отремонтировать указанные улицы. Заявление рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.