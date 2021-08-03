В Москве задержан житель Тверской области, 13 лет скрывавшийся от следствия

Фигурант задержан и помещён под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Преступление было совершено 6 мая 2008 года в городе Нелидово Тверской области. Двое неизвестных причинили тяжкие телесные повреждения мужчине. Когда их личности установили, одного из фигурантов задержали, второму же удалось скрыться от правоохранителей.

Задержанному вынесли обвинительный приговор по уголовной статье "причинение тяжких телесных повреждений, совершённое группой лиц по предварительному сговору" (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ). На поимку второго преступника у следователей СК и сотрудников областного УМВД ушли годы. Однако всё это время работа не прекращалась.

"В июне 2021 года, в рамках осуществления деятельности по раскрытию преступлений прошлых лет, работа по уголовному делу была активизирована и получена дополнительная информация о возможном местонахождении обвиняемого", - рассказывают в пресс-службе регионального СКР.

Фигурант обнаружился в столице - Москве. Он задержан и помещён под стражу. Производство предварительного следствия по его делу возобновили. Мужчину допросили. Следователи работают над закреплением доказательной базы.