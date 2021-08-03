В детсаду Андреаполя открыта группа для детей из семей, пострадавших от урагана в Тверской области

2 августа разрушительный ураган обрушился на Андреаполь. Фото: Александр ЖМУЛИН

Семьи, пострадавшие от страшного урагана в Тверской области, могут отдать детей под круглосуточный присмотр воспитателей андреапольского детского сада №3. Там создана специальная группа для дошколят. Также, пока решаются проблемы, андреапольские родители могут на время разместить детей в в социально-реабилитационном центре.

По поручению губернатора Игоря Рудени также проводится работа по обеспечению детей из пострадавших семей школьной формой и канцтоварами к началу учебного года. Этим занимается региональное Минобразования.

Родители могут отдать детей под круглосуточный присмотр воспитателей андреапольского детского сада №3. Фото: ПТО

Напомним, 2 августа разрушительный ураган обрушился на Андреаполь. Смерч сносил крыши домов, валил деревья. Один дом был разрушен полностью. Там погиб человек. Сообщается ещё об одной жертве, это женщина, стихия застала её на улице.

Получивших травмы людей вертолётом доставили в Тверь.

Сейчас в городе ведутся восстановительные работы. Спасатели разгребают завалы. Семьям погибших и пострадавших окажут финансовую помощь и предоставят новое жильё.