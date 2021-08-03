Три жительницы Тверской области попались на покупке поддельных сертификатов о вакцинации

Покупка сертификата - подсудное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три жительницы Бологовского района Тверской области, не желая делать прививку от коронавируса, купили поддельные сертификаты о вакцинации. Но были разоблачены полицейскими.

Факт приобретения поддельных сертификатов бологовские стражи порядка раскрыли совместно с тверскими коллегами.

- В отношении женщин возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», - сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Несостоявшихся владелиц сертификатов о вакцинации теперь может ждать штраф до 80 тысяч рублей, а возможно и обязательные или исправительные работы на благо общества. Данная статья не исключает и более серьёзное наказание - арест на срок до шести месяцев. В суд дела пока не переданы - ведётся следствие. Кстати, о том, чем грозит покупка сертификатов о вакцинации против коронавируса, уже подробно рассказывала "КП"-Тверь".