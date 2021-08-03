"КП"-Тверь" сняла видео с мест максимальных разрушений после урагана в Тверской области

В Андреаполе продолжают разгребать завалы Фото: Александр ЖМУЛИН

Поваленные деревья и столбы электропередач, сорванные крыши домов и выбитые стекла, разрушенные постройки и сломанные автомобили - таким предстал Андреаполь после разрушительного смерча. Ураган промчался над городом вечером, 2 августа, и натворил немало бед.

В результате стихии два человека погибли, шесть пострадали, в том числе двое детей. Пострадавших оперативно транспортировали в Тверь на вертолете санавиации.

На место происшествия утром, 3 августа, выехал корреспондент "КП"-Тверь" Александр Жмулин и снял происходящее на видео.

На кадрах видно, что на месте безостановочно ведутся восстановительные работы. Задействовано более 350 человек, порядка 180 из них - спасатели МЧС, работает 78 единиц техники.

С улиц убирают сломанные деревья и ветки, поваленные столбы, остатки разрушенных домов. Ведутся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Люди остались без связи, а многие и без дома.

Как рассказал, "КП"-Тверь" начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области Александр Жуков, из-за неблагоприятных погодных явлений 63 дома пострадало, порядко 15 пострадало сильно. Для жителей организован пункт временного размещения. Оказывается вся необходимая помощь.

По поручению губернатора Игоря Рудени, пострадвшим семьям предоставят новое жилье и посодействуют в восстановлении документов, жители получат выплаты. Детям из пострадавших семей помогут собраться в школу - обеспечат формой и канцтоварами. Для малышей круглосуточно будет работать детский сад.

Продолжают ликвидировать последствия урагана и в Осташковском городском округе. В результате удара стихии там пострадали пять человек.

В результате ЧП в Андреаполе погибли двое - мужчина и женщина. Причём, мужчина погиб находясь в своём доме, а женщина на улице.

Ещё один человек погиб в Осташкове.

На базе ГУ МЧС России по Тверской области открыта круглосуточная горячая линия: 8-4822-39-09-82.