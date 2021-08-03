В Тверской области положили новый асфальт на автодороге Вышний Волочек - Есеновичи - Кувшиново

Дорогу ремонтируют по нацпроекту Фото: ПТО

В Тверской области на автодороге Вышний Волочек - Есеновичи - Кувшиново положили новый асфальт. Ремонт ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году в надлежащее состояние приведут 259 км региональных трасс.

- Приоритетные направления ремонта дорог – объекты, важные для развития инвестиционной привлекательности тверского региона, ключевые туристические направления, а также те дороги, которые активно используются социальными службами, – считает губернатор Игорь Руденя.

Автомобильная дорога Вышний Волочек – Есеновичи – Кувшиново связывает между собой несколько муниципальных образований Тверской области, а также позволяет сократить путь из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода к озеру Селигер.

Ее протяженность – 74,1 км. В 2021 году работы ведутся на четырех участках в Вышневолоцком городском округе и Кувшиновском районе. Это участки с 49 км по 61 км, с 62 км по 65 км, с 69 км по 74 км, с 75 км по 80 км.

Объект должен быть введен в эксплуатацию до 31 августа 2021 года.