32 000 детей родились в Перинатальном центре Твери

Перинатальный центр Твери отмечает 11-летие Фото: ПТО

2 августа 2021 года коллектив перинатального центра им. Е.М. Бакуниной отметил 11-летие с момента открытия. За это время врачи учреждения проконсультировали более 350 тысяч женщин, приняли свыше 32 тысяч детей, из которых 973 двойни и 22 тройни.

- Для нашего региона формирование позитивных демографических тенденций является первостепенной задачей, – считает губернатор Игорь Руденя. – Ключевое направление нашей работы – обеспечить рост рождаемости коренного населения региона.

Перинатальный центр оказывают все виды высокотехнологичной медицинской помощи в акушерстве, гинекологии и неонатологии, а также консультативно-диагностическую помощь женщинам и детям раннего возраста.

Учреждение рассчитано на 140 коек. Здесь действуют медико-генетическая консультация, консультативно-диагностическое отделение с поликлиникой, физиотерапевтическое отделение, отделение экстракорпоральных методов лечения, консультативный акушерский центр с выездными акушерскими бригадами.

По видеосвязи врачи консультируют медиков районных больниц. В 2019 году в областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной впервые в Тверской области провели процедуру кордоцентеза, которая позволяет взять анализ крови из вены пуповины плода внутриутробно. Ранее её проведение было возможным только в федеральных центрах.