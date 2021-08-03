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Общество3 августа 2021 15:16

В Твери организацию оштрафовали за задержку зарплаты работникам

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Организация не вовремя выплачивала деньги сотрудникам

Организация не вовремя выплачивала деньги сотрудникам

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки выявлены несоблюдения трудовых прав работников в ООО «Армадастрой».

Установлено, что организация несвоевременно производила оплату отработанных дней сотрудникам.

Прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении руководителя и юридического лица, по результатам рассмотрения которых виновным назначены штрафы в размере 11 тыс. рублей и 31 тыс. рублей соответственно.

Нарушения устранены.