В Твери организацию оштрафовали за задержку зарплаты работникам

Организация не вовремя выплачивала деньги сотрудникам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Пролетарского района Твери в ходе проверки выявлены несоблюдения трудовых прав работников в ООО «Армадастрой».

Установлено, что организация несвоевременно производила оплату отработанных дней сотрудникам.

Прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении руководителя и юридического лица, по результатам рассмотрения которых виновным назначены штрафы в размере 11 тыс. рублей и 31 тыс. рублей соответственно.

Нарушения устранены.