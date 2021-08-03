По поручению губернатора Игоря Рудени школьников из пострадавших от урагана семей в Тверской области обеспечат школьной формой

Семьям, пострадавшим в результате стихии, окажут помощь
Фото: Александр ЖМУЛИН
3 августа губернатор Игорь Руденя провел заседание комиссии, где обсудили вопросы помощи пострадавшим от урагана 2 августа.
Глава региона поручил оперативно приобрести жилье для андреапольцев, чьи дома были разрушены. Семьям погибших и пострадавшим будут предоставлены выплаты.
По поручению губернатора для семей будет приобретено готовое жилье.
Также людям помогут восстановить документы. А детей из пострадавших семей обеспечат школьной формой и канцелярскими товарами к началу учебного года.
В настоящее время в Андреаполе члены комиссии и спасатели проводят подворовые обходы и оценивают состояние домовладений. Населению оказывают адресную помощь.
На базе ГУ МЧС России по Тверской области открыта круглосуточная горячая линия: 8-4822-39-09-82.