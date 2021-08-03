В Тверской области дачный вор украл инструменты из бытовки

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 47-летний житель Конаковского района с заявлением о краже. Мужчина пояснил, что из строительного вагончика на территории рабочего объекта в деревне Старое Мелково были украдены четыре бензопилы, металлический колёсный диск, а также запчасти к автомобилю «МАЗ» и навесное оборудование для автопогрузчика. Ущерб составил 200 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На месте криминалисты изъяли следы обуви и пальцев рук подозреваемого.

Злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний житель Конаковского района, который ранее работал у заявителя.

Фигурант сознался в содеянном. Часть похищенного он продал.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.