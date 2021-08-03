В Тверской области рецидивист убил женщину и бросил у дороги

Рецидивист осужден за убийство в Тверской области Фото: архив "КП"

В Тверской области за убийство осужден 38-летний мужчина, ранее совершивший убийство знакомой.

Второе тяжкое преступление фигурант совершил в Калининском районе. В ходе ссоры с женщиной он сильно ее избил, а затем нанес несколько смертельных ран ножом. Труп убитой преступник вывез утром в простыне и бросил в кустах на обочине дороги Тверь-Старица недалеко от деревни Даниловское.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Также с виновного взыскан материальный и моральный вред в пользу матери погибшей в сумме более миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.