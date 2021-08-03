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Происшествия3 августа 2021 14:27

Мошенники лишили жителей Тверской области трёх миллионов рублей

Пенсионеры лишились накоплений
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мошенники обманули граждан на 3,3 млн рублей

Мошенники обманули граждан на 3,3 млн рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

В Тверской области за сутки жители пять раз обращались в полицию с заявлениями на действия мошенников. Общий ущерб составил 3 300 000 рублей. Возбуждены уголовные дела.

78-летнюю жительницу Твери ввел в заблуждение телефонный звонок. Женщина поверила лжебанкиру и перевела мошеннику 2 736 000 рублей. В полицию она обратилась лишь спустя несколько дней.

Используя аналогичный предлог, мошенники похитили с банковского счёта 55-летней тверичанки 331 тысячу рублей и 195 тысяч рублей - у пенсионерки из Максатихи.