Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа на улице Паши Савельевой в Твери

В Твери девочка выпала из окна пятого этажа Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло вечером, 2 августа, в доме на улице Паши Савельвой в Заволжском районе Твери.

Трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа и с полученными травмами была доставлена в больницу.

- По данному факту Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователь, криминалист и сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.