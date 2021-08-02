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Происшествия2 августа 2021 17:42

В Андреаполе во время грозы при падении деревьев пострадали люди

На месте работают спасатели МЧС
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Во время грозы упали деревья, пострадали люди

Во время грозы упали деревья, пострадали люди

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

2 августа, около 16:40 вечера, во время прохождения грозового фронта в Андреаполе Тверской области сильным ветром порывами до 25 м/с повалило деревья на дорожное полотно и здание в жилом секторе.

О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

К месту происшествия направлены: ПСЧ-21, ПСЧ-45, ПСЧ-30, ПСЧ-42,ОП ПСЧ-42, ПСЧ-54, ПСЧ-43, ПСЧ-62, ПСЧ-44, АСС Тверской области.

По информации ГУ МЧС России по Тверской области, есть пострадавшие.

- Губернатор Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии, в состав которой вошло руководство ГУ МЧС России по Тверской области, профильные министры правительства Тверской области и руководители ведомств региона. Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение в муниципальном образовании, провести другие работы по ликвидации последствий стихии. Министерству здравоохранения поручено взять на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стихии, - прокомментировали ситуацию в правительстве Тверской области.