Тверской областной суд переезжает во Дворец правосудия

Тверской областной суд переезжает в новое здание Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверской областной суд переезжает в новое здание на улице Брагина. В шестиэтажной "Бастилии" раньше размещался универмаг "Тверь", а теперь расположится Дворец правосудия.

- В связи с переездом Тверского областного суда обновление раздела сайта суда «Судебное делопроизводство» временно затруднено по техническим причинам. Об актуализации упомянутого раздела будет безотлагательно сообщено. Просим с пониманием отнестись к временным трудностям, - сообщили в пресс-службе суда.

Первым во Дворец правосудия переедет коллегия судей, которая раньше размещалась на проспекте Победы в Московском районе Твери.

О дате окончания переезда будет сообщено дополнительно.