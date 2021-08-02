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Общество2 августа 2021 17:36

Тверской областной суд переезжает во Дворец правосудия

В здание бывшей "Бастилии"
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Тверской областной суд переезжает в новое здание

Тверской областной суд переезжает в новое здание

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверской областной суд переезжает в новое здание на улице Брагина. В шестиэтажной "Бастилии" раньше размещался универмаг "Тверь", а теперь расположится Дворец правосудия.

- В связи с переездом Тверского областного суда обновление раздела сайта суда «Судебное делопроизводство» временно затруднено по техническим причинам. Об актуализации упомянутого раздела будет безотлагательно сообщено. Просим с пониманием отнестись к временным трудностям, - сообщили в пресс-службе суда.

Первым во Дворец правосудия переедет коллегия судей, которая раньше размещалась на проспекте Победы в Московском районе Твери.

О дате окончания переезда будет сообщено дополнительно.