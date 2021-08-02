В Твери молодая девушка и ее знакомый перевозили в машине несколько видов наркотиков

Молодые люди попались на перевозке наркотиков Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ночью на улице Софьи Перовской в Твери инспектора УГИБДД России по Тверской области остановили автомобиль «Мазда» под управлением 26-летней девушки. Вместе с ней в машине ехал 27-летний мужчина. Поведение молодых людей показалось полицейским подозрительным, их решили досмотреть.

- В ходе досмотра транспортного средства и личного досмотра водителя и пассажира полицейскими были обнаружены и изъяты пластиковая бутылка, два пакетика с неустановленным веществом, три свёртка и трубка для курения, - сообщили в УМВД России по Тверской области.

В свертках и пакетах находились различные наркотические вещества. В отношении водителя и пассажира возбуждено уголовное дело по частью 1 статьи 228 УК РФ.