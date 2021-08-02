17-летняя девушка пропала в Тверской области

Девушка уехала к подруге и пропала Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области устанавливается местонахождение несовершеннолетней Анастасии Новеевны Зарулуа. Известно, что 17-летняя девушка выехала из Торопца в город Новосокольники Псковской области к своей подруге 27 июля и на связь не выходит. Ее местонахождение неизвестно.

По данному факту Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователь и полиция выезжали по месту жительства. Произведен осмотр жилища девушки, опрошены родственники. Наряды территориального отдела полиции ориентированы на принятие мер по установлению местонахождения подростка. Поиски продолжаются.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефону: 8-930-179-00-69.