В Твери установили две новые веб-камеры, они смотрят на площадь Славы и памятник Андрею Дементьеву

Картинка транслируется достаточно чёткая. Фото: стоп-кадр с официальной городской веб-камеры «Набережная Степана Разина»

В Твери установили ещё две веб-камеры, по которым в режиме онлайн можно наблюдать за жизнью города. Новые камеры смотрят на набережную Степана Разина в месте, где установлен памятник Андрею Дементьеву (пересечение с улицей Андрея Дементьева), и на площадь Славы (площадка перед музейно-выставочным центром имени Лизы Чайкиной).

Теперь камер двенадцать. Картинка на новых камерах достаточно чёткая. Продолжают работать и остальные официальные городские веб-камеры. Напомним, они дают обзор на скамейку-змейку на улице Трёхсвятской, ландшафтный парк Тьмака, площадь Михаила Тверского, проспект Калинина, площадь Ленина, Свободный переулок, площадь Капошвара, площадь Гагарина, стелу "Тверь город воинской славы" и улицу Вагжанова.

Камеры транслируют картинку на сайте городской администрации.

Администрация Твери сообщает, что планирует продолжить установку веб-камер в главных видовых местах города. Предложения по установке камер можно отправлять на электронную почту it@adm.tver.ru либо через Интернет-приёмную.