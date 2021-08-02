В Тверской области браконьер подстрелил лося

Житель Тверской области задержан за убийство лося Фото: архив "КП"

В дежурную часть ОМВД России по Бологовскому району обратился государственный охотничий инспектор и сообщил, что в лесном массиве в районе деревни Заостровье обнаружены фрагменты убитого лося.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В лесу эксперты-криминалисты изъяли шкуру с пулевым отверстием, останки лося, следы протектора шин и патроны.

В ходе розыска было установлено, что к незаконной добыче дикого животного может быть причастен неработающий 52-летний житель Конаковского района. В полиции мужчина сознался в содеянном.

У фигуранта изъято мясо дикого животного, охотничье ружьё, топор, нож, два квадроцикла.

По ч. 1 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота" возбуждено уголовное дело.