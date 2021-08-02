Бесплатные оздоровительные занятия проходят в парке Победы и горсаду Твери

Занятия проходят каждый день (кроме воскресенья). Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение августа 2021 года в Твери можно бесплатно оздоровиться и насытить организм кислородом. В областной столице стартовала акция «Месяц здоровья». В двух парках города - парке Победы и городском саду - проходят бесплатные групповые оздоровительные занятия на свежем воздухе.

Основы оздоровительной физкультуры желающим преподают члены Тверского объединённого регионального союза специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья». Занятия проходят каждый день (кроме воскресенья). Такие занятия способствуют повышению иммунитета и жизненного тонуса, профилактируют заболевания и помогают восстановиться после коронавируса.

Расписание следующее:

понедельник и суббота, с 10:00 до 11:00 - в парке Победы;

вторник и четверг, с 18:00 до 19:00 - в горсаду;

среда и пятница, с 10.00 до 11.00 - в горсаду.

Сбор участников тренировок в горсаду проводится на лужайке справа от центрального входа, а в парке Победы – на лужайке рядом с детской площадкой. Физкультурникам рекомендуют одеться удобно, по-спортивному.