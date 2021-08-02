В МФЦ Твери, Ржева и Конакова появилась возможность оформить электронный загранпаспорт

В некоторых филиалах МФЦ региона доступна новая актуальн6ая услуга. Фото: ПТО

В филиале №1 Твери, а также в Ржевском и Конаковском филиалах ГАУ «МФЦ» с 1 августа действует услуга оформления загранпаспорта нового поколения сроком на 10 лет.

Задачу обеспечить жителей Тверской области возможностью оформлять в МФЦ все наиболее востребованные документы поставил губернатор Игорь Руденя.

Прием документов для предоставления услуг в филиалах МФЦ осуществляется в порядке «живой» очереди, а также по предварительной записи на официальном сайте ГАУ «МФЦ», через мобильное приложение «Мои Документы», по телефону «горячей линии» 8-800-450-00-20.

Перед своим визитом в центр о загруженности филиала можно узнать на сайте ГАУ «МФЦ» в разделе «Информация о загруженности».

В регионе продолжается развитие действующей сети МФЦ. В 2021 году откроют филиалы в Краснохолмском, Лесном, Пеновском муниципальных округах, Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском районах. При этом в Белом, Красном Холме и Молоково обустраивают модульные МФЦ.