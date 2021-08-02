Семьи Тверской области начали получать выплаты к 1 сентября Фото: администрация Твери

В понедельник, 2 августа, семьи Тверской области начали получать выплаты на школьников к 1 сентября.

Изначально планировалось перечислять пособия 16 августа, но президент Российской Федерации Владимир Путин поручил перенести выплаты на 2 августа, чтобы родители успели заранее все купить для школьников к новому учебному году.

Напомним, претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми-инвалидами по здоровью от 18 до 23 лет, если ребенок учится по общеобразовательным программам.