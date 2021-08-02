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Происшествия2 августа 2021 13:12

В Тверской области мошенники обманули пенсионерку на 250 тысяч рублей

Женщина хотела получить компенсацию за лекарства
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мошенники обманули пенсионерку на 257 000 рублей

Мошенники обманули пенсионерку на 257 000 рублей

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В полицию обратилась 61-летняя жительница города Кимры и сообщила, что неизвестные похитили у нее 257 000 рублей.

Полицейские выяснили, что заявительнице позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником прокуратуры города Москвы. Собеседник сообщил, что женщине положена компенсация за приобретенные лекарства. Для получения денег ей необходимо позвонить в банк, который занимается перечислением денежных средств, и предоставил ей номер телефона. Позвонив по указанному номеру, потерпевшая узнала, что для получения выплаты необходимо оплатить процент от суммы компенсации и перевела деньги на счет.

Спустя несколько дней телефон "банка" оказался недоступен. Потерпевашя обратилась в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.