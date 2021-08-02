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Общество2 августа 2021 13:10

В День ВДВ десантники Твери устроили автопробег и возложили цветы к памятнику генералу Маргелову

Широких торжеств в этом году не было, но праздник состоялся
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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В этом году войска ВДВ отмечают 91 год со дня основания.

В этом году войска ВДВ отмечают 91 год со дня основания.

Фото: Виктория ТУШКОВА

2 августа 2021 года Тверь отметила праздник «крылатой пехоты» - День Воздушно-десантных войск России. В этом году войска ВДВ отмечают 91 год со дня основания. Традиционно в этот день в полосатые «тельники» облачились бойцы-десантники, ветераны ВДВ и даже их жёны, подруги и дети.

У обелиска Победы.

У обелиска Победы.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Широких торжеств в этом году, как и годом ранее, не было – не позволила эпидемическая обстановка. Но автопробег «голубые береты» всё-таки устроили. По Твери прокатилось множество машин с флагами. Планировалось, что колонну возглавит БТР, который торжественно приведёт все машины к финишу пробега у обелиска Победы. Но бронетранспортёра там заметить корреспонденту «КП»-Тверь» не удалось. Зато было множество авто, украшенных сине-зелёными флагами с золотым парашютом. И, конечно, сами бойцы всех возрастов. Многие приходили с семьями.

Общее фото.

Общее фото.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Десантники возложили цветы к обелиску и к памятнику генералу армии, герою Советского Союза Василию Филипповичу Маргелову. Василий Маргелов, которого десантники зовут «дядя Вася», командовал Воздушно-десантными войсками 25 лет (в 1954-1959 годах и с июля 1961-го по январь 1979 года). Именно при Маргелове наша воздушная десантура стала действительно самостоятельным родом войск и одним из самых боеспособных воинских формирований в мире.

У памятника Маргелову.

У памятника Маргелову.

Фото: Виктория ТУШКОВА

На минуту сняв голубые береты в память о павших, десантники возложили цветы к памятнику. После, сфотографировавшись и поздравив друг друга, отправились праздновать.

У памятника Маргелову.

У памятника Маргелову.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Участники автопробега.

Участники автопробега.

Фото: Виктория ТУШКОВА

День ВДВ в Твери. 2 августа 2021 год.