Жители поселка Первомайский в Твери обеспокоены появлением бродячих собак

Жители Первомайского обеспокоены появлением бродячих собак Фото: vk.com/uvideno_v_tveri/Татьяна Ефимова

Жители поселка Первомайский в Твери обеспокоены появлением стаи бродячих собак. Стая из девяти больших бродячих псов обосновалась на парковке около супермаркета, прямо под окнами жилого дома.

Фотографиями в соцсети поделилась местная жительница в группе "Увидено в Твери (Тверской области)". Женщина отмечает, что собаки не дают покоя жителям Первомайского. Никто не занимается их отловом.

В комментариях под постом подписчики отмечают, что на этом месте местные часто кормят птиц. Возможно, что и собак таким образом "прикормили" на парковку.