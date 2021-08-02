Участок проспекта Победы в Твери перекрыт для движения до 14 августа

Проспект Победы перекрыт на время ремонта Фото: администрация Твери

В Твери в период с 00:00 часов 31 июля до 23:00 вечера 14 августа ограничено движение по проезду вдоль дома №74 на проспекте Победы и дома №103 на улице Склизкова в микрорайоне "Чайка".

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Твери.

Движение ограничено на время проведения работ на коммунальных сетях. Выставлены знаки и ограждения. Водителям следует искать пути объезда.

Также с 30 июля в Твери ограничен проезд по нечетной стороне бульвара Радищева.