Участок проспекта Победы в Твери перекрыт для движения до 14 августа

Проспект Победы перекрыт на время ремонта Фото: администрация Твери
В Твери в период с 00:00 часов 31 июля до 23:00 вечера 14 августа ограничено движение по проезду вдоль дома №74 на проспекте Победы и дома №103 на улице Склизкова в микрорайоне "Чайка".
Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Твери.
Движение ограничено на время проведения работ на коммунальных сетях. Выставлены знаки и ограждения. Водителям следует искать пути объезда.
Также с 30 июля в Твери ограничен проезд по нечетной стороне бульвара Радищева.